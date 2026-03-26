Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

Pese a la resistencia familiar, Noelia Castillo Ramos finalmente concretó su último deseo: morir por eutanasia. El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de este jueves 26 de marzo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes de Barcelona y, de esa manera, la joven de 25 años puso fin a su vida por voluntad propia.

Cabe señalar que este deseo nace luego de que Noelia quedara parapléjica. Tras ser víctima de un abuso sexual grupal, la joven española cayó en depresión y decidió arrojarse de un quinto piso en un intento por terminar con su vida de forma trágica. Luego del intento de suicidio, quedó parapléjica y los médicos ya habían adelantado que su estado físico no tenía esperanzas de mejora.

Poco antes de cumplirse el plazo, la justicia española ratificó la decisión de Noelia. El Juzgado de Barcelona desestimó un recurso desesperado presentado por su padre a través de la organización Abogados Cristianos, quienes solicitaban suspender el procedimiento para someter a la joven de 25 años a un tratamiento psiquiátrico.

Finalmente, según reportó RTVE Noticias, la eutanasia se llevó a cabo minutos antes de las 20:00 (hora local). Noelia atravesó el proceso rodeada de sus familiares, mientras que en las afueras del centro médico se vivió un clima de fuerte contraste: ciudadanos que se acercaron con flores en señal de apoyo y grupos religiosos que se manifestaron para intentar, hasta el último segundo, que la joven desistiera.

Una historia marcada por la vulnerabilidad

La determinación de Noelia no fue aislada de su contexto. De acuerdo con el diario El País, la joven cargaba con un pasado sumamente complejo en Barcelona: la joven creció en un hogar afectado por adicciones y patologías de salud mental, y pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia bajo el cuidado de centros de menores.

Un abuso sexual grupal y el intento de suicidio posterior

En 2022, Noelia fue víctima de una violación grupal. Meses después, el 4 de octubre de ese mismo año, tras un episodio de consumo de cocaína, la joven cayó desde un quinto piso, un hecho que la dejó parapléjica. Ante las secuelas físicas y emocionales, la joven decidió ampararse en la legislación española para solicitar el derecho a la eutanasia.

El proceso no fue sencillo debido a la férrea oposición de su padre, quien logró que la justicia suspendiera el procedimiento de forma temporal. No obstante, tras analizar el caso, los tribunales ratificaron la legalidad del pedido y desestimaron los recursos en contra. Finalmente, la intervención se concretó este jueves.

Antes de su partida, Noelia dejó un testimonio contundente en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), donde expuso su sentir frente al conflicto familiar: “Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años. Quiero irme en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija”.