Murió un hombre tras chocar contra un camión

General Levalle. Un fatal siniestro vial ocurrido en el sur de la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un hombre de 33 años, tras una colisión registrada en la localidad de General Levalle.

El hecho se produjo en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 10, donde, por causas que aún se encuentran bajo investigación, impactaron un camión marca Volvo modelo 460, de procedencia brasileña, conducido por un hombre mayor de edad, y una camioneta Volkswagen Amarok guiada por la víctima.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del vehículo menor fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia por Bomberos Voluntarios al Hospital Municipal Dr. Luis V. Rodríguez. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Las autoridades trabajan en el lugar y continúan con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.