Se incendia una fábrica de pintura en Moreno

Un feroz incendio afecta a un depósito de pinturas de la localidad de Francisco Álvarez, Moreno. Al menos 25 dotaciones de bomberos trabajan en las calles San Martín y Chilecito para controlar el fuego.

Según reconstruyeron las autoridades, las llamas comenzaron en las primeras horas de este jueves. La fábrica afectada es propiedad de una empresa que se dedica a fabricar químicos, solventes, pinturas y otros productos tóxicos.

El voraz incendio en Moreno

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató un trabajador de una fábrica lindera sobre el inicio del incidente. Sin embargo, aún no hay mayores precisiones sobre las causas del fuego.