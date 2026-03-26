Tragedia en Carlos Paz: murió el hombre que estaba en estado crítico

El hombre que había resultado gravemente herido en el choque ocurrido el miércoles por la mañana en Villa Carlos Paz murió en las últimas horas, tras haber sido derivado en estado crítico a la ciudad de Córdoba.

Se trata de Daniel Héctor Luna, de 60 años, quien circulaba en una motocicleta junto a una mujer cuando fue impactado por una camioneta en la intersección de Monteagudo y Pavón, en barrio Manantiales.

El motociclista había sufrido múltiples fracturas y un traumatismo de cráneo grave, por lo que fue trasladado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde finalmente falleció.

En tanto, la mujer que lo acompañaba continúa internada en el Hospital de Urgencias con múltiples fracturas.

El hecho se había producido alrededor de las 09:10 del miércoles, cuando una camioneta Ford F100 conducida por un hombre de 43 años impactó contra la moto en la que se trasladaban.