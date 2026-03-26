Tragedia en Carlos Paz: quién era el motociclista fallecido y el pedido de su familia

El motociclista que murió tras el choque ocurrido el miércoles por la mañana en Villa Carlos Paz fue identificado como Daniel Héctor Luna, un locutor de 60 años. El hombre había resultado gravemente herido y fue derivado en estado crítico a la ciudad de Córdoba, donde finalmente falleció.

El siniestro se produjo alrededor de las 09:10 en la intersección de Monteagudo y Pavón, en barrio Los Manantiales, cuando una camioneta Ford F100 impactó contra la motocicleta Keller 110cc en la que circulaba junto a una mujer de 50 años.

Con el correr de las horas se confirmó la gravedad del cuadro: Luna sufrió múltiples fracturas y un traumatismo de cráneo grave, lo que motivó su traslado en código rojo a un centro de mayor complejidad.

En paralelo, su familia inició un pedido de colaboración para afrontar los costos del traslado y sepelio. Según difundieron, necesitan reunir dinero para llevar sus restos desde la ciudad de Córdoba hasta Cruz del Eje, donde será despedido y descansará junto a sus seres queridos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de una cuenta a nombre de Paulina Marcela Luna (alias: paulinalluna), según informaron en la convocatoria difundida en redes.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba en la motocicleta continúa internada en el Hospital de Urgencias con múltiples fracturas.

El hecho generó conmoción y suma un nuevo capítulo trágico a un choque que, en pocas horas, pasó de un accidente con heridos a un desenlace fatal.