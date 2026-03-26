Un camión sin frenos se estrelló contra un árbol y el chofer quedó atrapado

Un grave siniestro vial alteró la tranquilidad de barrio Cofico pasadas las 10 de este jueves, cuando un camión repartidor de agua terminó impactando violentamente contra un árbol de gran porte en la calle Urquiza al 800.

Según las primeras informaciones, el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico y se quedó sin frenos mientras circulaba por la zona. Ante la situación, el conductor tomó una decisión clave para evitar una tragedia mayor.

Una vecina que presenció el hecho relató a Cadena 3 que el chofer realizó una maniobra desesperada para detener la marcha del camión. Al advertir que no podía frenar, decidió volantear deliberadamente hacia un árbol para frenar el vehículo y evitar chocar contra otros autos o peatones.

Operativo de rescate

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina. En el lugar trabajó personal médico del servicio de emergencias 107, que le brindó las primeras asistencias mientras se realizaban tareas para liberarlo.

Pese a la violencia del choque y a haber quedado aprisionado entre los hierros, se informó que el hombre se encontraba consciente al momento de ser asistido.

En tanto, la Policía de Córdoba mantiene restringido el tránsito en el sector de Urquiza al 800 mientras se llevan adelante las pericias correspondientes y se aguarda la remoción del camión siniestrado.