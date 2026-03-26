Un naranjita pateó un auto y terminó detenido en plena calle

Un naranjita fue detenido este miércoles en barrio Nueva Córdoba luego de patear un vehículo en la vía pública, en medio de un conflicto con un automovilista.

Todo ocurrió en avenida Obispo Trejo al 400. Según informaron fuentes policiales, el hombre se enfureció cuando el conductor de un auto rechazó abonarle dinero por el cuidado del vehículo y comenzó a agredir el rodado.

A partir de un llamado y con el aporte de las cámaras de seguridad del 911, efectivos lograron ubicar al agresor y reducirlo en el lugar.

Durante el procedimiento, también le secuestraron un chaleco refractario.