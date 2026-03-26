Un vuelo urgente llevó esperanza para pacientes en Córdoba

Un vuelo sanitario de alta complejidad permitió trasladar riñones y páncreas desde la provincia de Entre Ríos hacia la ciudad de Córdoba, en un procedimiento donde cada minuto resulta determinante para concretar los trasplantes.

La operación se realizó a bordo de una aeronave Beechcraft King Air 350i, con la participación de personal aeronáutico y tres profesionales de la salud que acompañaron el traslado para asegurar las condiciones necesarias durante todo el recorrido.

El operativo fue coordinado por la Dirección Provincial de Aeronáutica, junto a un equipo médico del Hospital Córdoba, en el marco de un trabajo conjunto que permitió sostener la logística y el control sanitario en todo momento.

Para optimizar los tiempos, se implementó un corredor sanitario que facilitó el traslado rápido de los órganos desde su punto de origen hasta el destino final, reduciendo al máximo los márgenes críticos que este tipo de intervenciones exige.

Desde el área señalaron que este tipo de operativos se sostienen gracias a una guardia activa durante todo el año, lo que permite responder de manera inmediata ante situaciones donde la rapidez es clave para preservar la vida de los pacientes en lista de espera.