Una “naranjita” fue detenida con un cuchillo durante un control policial

Una mujer de 38 años fue detenida durante un patrullaje preventivo de la Policía en barrio Argüello, luego de que los efectivos descubrieran que llevaba un cuchillo oculto entre sus pertenencias.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21 en Pasaje Descotte esquina Pozo de la Loma, cuando el personal policial controló a la mujer, quien se desempeñaba como cuidacoches en la zona.

Durante el palpado preventivo, los agentes constataron que llevaba un cuchillo tipo Tramontina envuelto en un chaleco fluorescente.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y trasladada junto al elemento secuestrado, quedando a disposición del magistrado interviniente.