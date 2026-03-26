Vecinos cortaron la ruta de Altas Cumbres por un joven desaparecido

Este jueves al mediodía, familiares, amigos y vecinos realizaron un corte en el Camino de las Altas Cumbres (Ruta Provincial 34) para reclamar por la aparición de José Gabriel Allende, desaparecido desde el lunes en Mina Clavero.

La manifestación se llevó a cabo en uno de los principales accesos a Traslasierra y buscó visibilizar el caso ante la falta de novedades. Durante la protesta, los presentes expresaron su preocupación y señalaron que sospechan que podría haber personas involucradas en la desaparición.

En paralelo, continúa el operativo de búsqueda en distintos sectores de la región, con participación de la Policía de Córdoba, Bomberos y equipos especializados que realizan rastrillajes intensivos.

La familia pidió reforzar la difusión del caso y solicitó a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar al joven. Ante datos relevantes, se recomienda comunicarse de inmediato al 911 o 101.