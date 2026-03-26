Volcó un auto en la autopista Córdoba–Carlos Paz cerca del peaje

Un accidente se registró ayer a la tarde sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz (Ruta 20), a la altura del kilómetro 14, a metros del peaje, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado sobre su techo.

Por causas que aún se investigan, el impacto fue por alcance y provocó que uno de los rodados perdiera estabilidad y quedara completamente dado vuelta.

Los ocupantes lograron salir por sus propios medios. Uno de ellos presentaba golpes y fue asistido en el lugar, sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Caminera, personal de emergencias médicas y equipos de Seguridad Vial.