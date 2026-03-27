Allanamientos por un robo en Villa María: tres detenidos

Tres personas quedaron detenidas tras una serie de allanamientos realizados en Río Tercero y Villa María, en el marco de la investigación por un robo calificado ocurrido días atrás en barrio San Bautista de Villa María.

Durante los procedimientos, se logró recuperar un automóvil que había sido sustraído en el hecho. Además, se incautaron celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, otro vehículo, clorhidrato de cocaína y distintos elementos vinculados a la causa.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.