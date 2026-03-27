Allanan una casa en Ciudad de los Cuartetos y cae un menor con armas y droga

En las últimas horas, un allanamiento en barrio Ciudad de los Cuartetos terminó con la detención de un joven de 17 años y el secuestro de armas, drogas, dinero y teléfonos celulares.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles en el marco de una investigación por amenazas calificadas y abuso de armas ocurrida en febrero.

Durante el operativo, los efectivos encontraron tres armas de fuego —dos de calibre 9 milímetros y una .22—, cartuchos, nueve teléfonos celulares, envoltorios con marihuana y cocaína, y una suma cercana a los 450 mil pesos.

En el lugar también trabajó la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que colaboró en el procedimiento.

El joven fue trasladado junto a todos los elementos secuestrados y quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito III Turno 1.