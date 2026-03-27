Apareció una adolescente que era intensamente buscada

Una adolescente de 16 años que era intensamente buscada fue encontrada esta madrugada en Bell Ville, luego de tareas de patrullaje y averiguaciones realizadas por efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, la menor fue localizada en buen estado y posteriormente trasladada para quedar a disposición de la Justicia, en el marco del protocolo correspondiente para estos casos.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Departamental Unión, que venía trabajando en la búsqueda desde que se reportó su desaparición.