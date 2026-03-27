Carlos Paz: entró a una casa, rompió el medidor y golpeó al dueño

El episodio ocurrió esta mañana alrededor de las 8:30 en calle Piquillín, en Carlos Paz. Según informó la Policía, el joven ingresó a una casa y rompió el medidor de agua utilizando una piedra.

El dueño de la vivienda, de 29 años, intentó retirarlo del lugar, pero terminó siendo agredido. Minutos después, efectivos policiales llegaron al domicilio y redujeron al agresor.

El hombre herido fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias. En tanto, el detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del magistrado interviniente.