Controles, detenciones y secuestros en un amplio despliegue en Córdoba

Durante la noche de ayer, se realizó un amplio despliegue de seguridad en la zona norte de la ciudad de Córdoba, con intervenciones en barrio Argüello, Villa 9 de Julio, Hermana Sierra, Autódromo y sectores aledaños.

El operativo incluyó patrullajes, controles vehiculares y tareas de proximidad con vecinos, con la participación de distintas unidades policiales y recursos logísticos.

Como resultado, tres personas fueron detenidas por distintos hechos, se identificó a varias personas y se controlaron vehículos en distintos puntos del sector.

Además, se secuestraron un automóvil con pedido judicial, una motocicleta, un arma de fuego y varias plantas de marihuana, entre otros elementos de interés para distintas investigaciones.

El despliegue fue supervisado por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto a los subjefes Federico Cisnero y Alberto Bietti, y contó también con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.