De monte protegido a campamento: tala, fuego y basura en Charbonier

Un operativo realizado el 25 y 26 de marzo en la costa de San Nicolás, con acceso por barrio Santa Isabel en la comuna de Charbonier, detectó una serie de intervenciones ilegales en un área protegida.

Durante la inspección, en la que participaron personal comunal, efectivos policiales y guardias locales, se constató la presencia de fogatas con brasas recientes, corte de árboles nativos vivos, estructuras precarias armadas con materiales del monte, sanitarios improvisados y acumulación de residuos en cercanías de cursos de agua.

El sector está clasificado como Zona Roja (Categoría I), lo que implica la prohibición total de desmontes, quemas, asentamientos y cualquier tipo de intervención sobre el monte nativo.

Las actuaciones fueron notificadas a las áreas provinciales de Ambiente y Recursos Hídricos, y todo lo relevado quedó documentado para su evaluación por parte de los organismos competentes.

Según la normativa vigente, este tipo de acciones puede derivar en sanciones y en la obligación de recomponer el daño ambiental, incluso para quienes faciliten o permitan estas prácticas en sus terrenos.