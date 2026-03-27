Detuvieron a dos hombres por el caso de la desaparición de José Allende

Mina Clavero. La causa por la desaparición de José Gabriel Allende sumó un avance clave en las últimas horas, luego de que personal policial realizara tres allanamientos en Mina Clavero que derivaron en la detención de dos hombres mayores de edad.

Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde del jueves y arrojaron resultados positivos. Además de las detenciones, se concretó el secuestro de diversos elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos dispositivos electrónicos, prendas de vestir y un vehículo, todos vinculados a la causa.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades en la desaparición del joven.

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Intenso operativo de búsqueda en el Dique La Viña

En paralelo a los avances judiciales, se desarrolló un amplio operativo de búsqueda en el cuarto día desde la desaparición de Allende, con epicentro en el Dique La Viña y zonas cercanas.

El despliegue incluyó rastrillajes terrestres, aéreos y acuáticos, con participación de efectivos policiales, equipos del DUAR, ETAC, bomberos de distintas localidades, canes adiestrados y el helicóptero de la Policía de Córdoba.

Las tareas fueron supervisadas por la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, junto a autoridades policiales, quienes coordinaron el uso de recursos humanos y tecnológicos en distintos sectores, tanto urbanos como rurales.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo continúa activo, se refuerza de manera constante y no se descarta ninguna hipótesis en la investigación.

Cómo y cuándo desapareció José Allende

José Gabriel Allende, de 26 años, es intensamente buscado desde la noche del domingo 22 de marzo, cuando se ausentó de su domicilio tras haber salido a compartir con amigos.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón joggins negro, un buzo marrón claro con letras grandes en la espalda y zapatillas negras.

A partir de la denuncia, se activó un protocolo de búsqueda que movilizó a fuerzas policiales, brigadas de investigaciones y equipos especializados, concentrando los operativos en distintos puntos de la región de Traslasierra.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad e instaron a aportar cualquier información que pueda resultar útil para la causa, comunicándose a los teléfonos de emergencia 911, 101 o al 476277.

