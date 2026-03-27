El peor final en las sierras: hallaron muerto a José Allende

El caso que mantenía en vilo a Traslasierra tuvo este viernes su desenlace más duro. El cuerpo de José Gabriel Allende (26) fue encontrado en el balneario Los Elefantes, en Mina Clavero, luego de varios días de intensa búsqueda.

El hallazgo se produjo horas después de que la investigación diera un giro clave: dos hombres habían sido detenidos tras una serie de allanamientos realizados el jueves en la zona. Los procedimientos permitieron secuestrar elementos considerados importantes para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, ropa y un vehículo.

La búsqueda había desplegado un amplio operativo en el Dique La Viña y sectores cercanos, con participación de policías, DUAR, ETAC, bomberos, canes y un helicóptero. Durante cuatro días se rastrillaron áreas urbanas y rurales sin descartar ninguna hipótesis.

Allende era buscado desde la noche del domingo, cuando salió de su casa para reunirse con amigos y no regresó. Su desaparición había generado preocupación creciente en toda la región.

Con el hallazgo del cuerpo, la causa cambia de rumbo y se profundiza la investigación para determinar qué ocurrió y cuál fue el rol de los detenidos.