Falda del Carmen: cuatro heridos tras colisionar dos vehículos

Falda del Carmen. Un accidente automovilístico ocurrido ayer en horas del mediodía en Falda del Carmen dejó a cuatro personas heridas. La colisión se produjo sobre la Ruta C-45, a la altura del kilómetro 11, en la zona de Falda del Carmen.

Según informó la Policía, el siniestro fue protagonizado por dos vehículos: un Volkswagen Fox, conducido por un hombre de 37 años que iba acompañado por una mujer de 56. También un Volkswagen Voyage, al mando de un hombre de 67 años, quien también viajaba junto a una mujer mayor de edad.

Por causas que aún se intentan establecer, ambos rodados colisionaron, lo que motivó la intervención inmediata del personal policial en el lugar.

Asimismo, trabajó el servicio de emergencias de Malagueño, que asistió a los ocupantes de los vehículos. Luego dispuso su traslado al Hospital Regional para una mejor evaluación médica.

