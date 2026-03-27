Fallo histórico: absolvieron a los acusados por la «violación grupal» en Bialet Massé

En un fallo histórico, la justicia absolvió a los cuatro jóvenes acusados por la presunta violación grupal ocurrida en Bialet Massé. El juicio se desarrolló durante las últimas semanas en los Tribunales de Cruz del Eje y abre la puerta a un nuevo proceso, por presunto falso testimonio, en contra de la denunciante, una adolescente de 16 años que había manifestado haber sido abusada sexualmente a la salida de una fiesta en un boliche de Villa Carlos Paz.

Tras haber permanecido detenido durante dos años con prisión preventiva, Maximiliano Correcher recuperó la libertad y también se declararon inocentes a los otros tres menores involucrados en la denuncia.

Fue un importante proceso que sumó una gran cantidad de pruebas y testimonios, que terminaron por echar por tierra la investigación llevada adelante por la fiscal Paula Kelm. Previamente, la Fiscalía había solicitado peñas de hasta 12 años de prisión y había insistido en la hipótesis de un ataque sexual contra la voluntad de la joven denunciante, algo que finalmente fue descartado.

Asimismo, los defensores de los acusados se constituirán como querellantes para avanzar en una nueva causa que podría alcanzar también a los peritos oficiales que tomaron intervención.

Sin lugar a dudas, será una resolución que tendrá efectos de jurisprudencia en la Provincia de Córdoba y que culminó con el grito de alegría de las familias de los acusados, quienes se abrazaron en la puerta de Tribunales. «No sólo se demostró que esta joven mintió en su denuncia, sino que luego mintió ante el juez durante el juicio y también mintió la profesional que hizo la pericia psicológica. Este fallo histórico marca un antes y un después en las causas que investigan presuntos abusos sexuales, estoy muy contento por este resultado y se hizo justicia»; expresó el doctor Carlos María Cardeilhac, quien defendía uno de los menores absueltos.