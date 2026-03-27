Gracias a una vecina evitaron que un hombre cometiera un robo en B° La Cuesta

Un hombre de 41 años, oriundo de B° La Quinta, fue aprehendido por personal policial tras ser sorprendido ingresando a una vivienda en B° La Cuesta. La intervención se produjo luego de que una vecina alertara a la Central sobre un individuo que descendía de un Fiat Palio blanco e ingresaba a la casa colindante.

Se implementó un operativo cerrojo que permitió la aprehensión del hombre en el patio trasero de la propiedad. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron diversos elementos, entre ellos una ganzúa, dos destornilladores, una linterna, una trincheta y el vehículo en el que se trasladaba.

El aprehendido fue trasladado a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente mientras se investiga el hecho.