Hallan motocicleta abandonada en barrio San José Obrero de Cosquín
Efectivos policiales de Cosquín realizaron el secuestro de una motocicleta marca Keller de 110cc que se encontraba abandonada en la vía pública desde hacía varios días. El vehículo quedó a disposición de la justicia para determinar su procedencia.
El procedimiento tuvo lugar este jueves 26 de marzo, alrededor de las 19:10 horas, en la calle Edmundo Cartos del barrio San José Obrero. Durante un patrullaje preventivo, el personal policial observó la motocicleta estacionada en la calle y en aparente estado de abandono.
Al intentar identificar al propietario, se entrevistó a un vecino, quien confirmó que el rodado permanecía allí desde hacía varios días sin que se registrara la presencia de su dueño.
Ante esta situación, y al no poder localizar al propietario en el momento, los oficiales procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta, trasladándola a la dependencia policial correspondiente y quedando a disposición del magistrado interviniente.