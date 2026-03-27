La justicia absolvió a los cuatro acusados de violación grupal en Punilla

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje absolvió este viernes a los cuatro jóvenes que estaban siendo juzgados por un presunto abuso sexual ocurrido en junio de 2024 en Bialet Massé.

El caso se originó tras una denuncia realizada por una joven de 16 años, quien había señalado que el hecho se produjo luego de haber compartido una salida en un boliche de Villa Carlos Paz y posteriormente trasladarse a una vivienda de Mirador del Lago.

Durante el proceso judicial se receptaron testimonios y distintas pruebas que fueron evaluadas por el tribunal antes de dictar el fallo. Finalmente, los jueces resolvieron la absolución de los acusados.

Tras conocerse la decisión, se registraron escenas de alegría entre familiares y allegados de los jóvenes a la salida de tribunales. El juicio había generado fuerte repercusión desde su inicio, tanto por la gravedad de la denuncia como por la edad de las personas involucradas.