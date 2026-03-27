Les pidieron a los vecinos denunciar mal estacionamiento: hubo casi 4 mil casos

Desde que la Municipalidad de Córdoba habilitó la denuncia de autos mal estacionados a través de la App Ciudadana, se registraron 3.897 reportes entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

La medida comenzó con una etapa de concientización en octubre y pasó a la aplicación de sanciones desde noviembre, con el objetivo de sumar el control vecinal y mejorar la convivencia en la vía pública.

Entre las infracciones más denunciadas aparece en primer lugar el bloqueo de cocheras, seguido por la ocupación de rampas y espacios destinados a personas con discapacidad. En menor medida, también se reportaron vehículos en sectores reservados para hospitales.

Los barrios con mayor cantidad de denuncias fueron Centro, Nueva Córdoba, Alta Córdoba, General Paz, Jardín, Cerro de las Rosas, Alto Alberdi, Ruta 20, Yofre Norte, San Vicente y Villa El Libertador.

Para realizar una denuncia, los vecinos deben ingresar a la App Ciudadana con su cuenta y tomar imágenes donde se observe claramente la patente del vehículo y la infracción. Luego, los casos son evaluados por la Justicia Administrativa de Faltas.

Según el historial del conductor, pueden aplicarse multas, traslado del vehículo al corralón e incluso tareas comunitarias como sanción complementaria.