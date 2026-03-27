Motociclista muere y su acompañante resulta herida en accidente en Río Cuarto

Un trágico accidente tuvo lugar en Río Cuarto durante la madrugada, cuando un motociclista de 22 años perdió la vida tras colisionar con una de las columnas del Puente Carretero. La víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR 150 cc y, por causas que aún se investigan, terminó impactando contra la estructura.

Su acompañante, una joven de 21 años, sufrió politraumatismos y fue derivada a un centro de salud local para una evaluación y tratamiento más completo.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer si hubo factores de velocidad, visibilidad u otras circunstancias que hayan contribuido al accidente.