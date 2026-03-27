Piden ayuda para encontrar a Alejandro Vega, ex tribuno de Carlos Paz

Se intensifica la búsqueda de Alejandro Vega, un hombre de 63 años y ex tribuno de Villa Carlos Paz, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del jueves.

Según la información difundida por allegados, fue visto por última vez alrededor de las 18 en la ciudad de Córdoba, en la zona de ruta 20, barrio Güemes y el centro. Desde entonces no hubo noticias sobre su ubicación, lo que generó creciente preocupación entre familiares y conocidos.

En las últimas horas comenzó a circular una campaña en redes sociales para ampliar el alcance del pedido. La familia solicita colaboración para difundir su imagen y cualquier dato que pueda ayudar a ubicarlo.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al número 3516361938.