Recuperan motocicleta con pedido de secuestro en La Falda

Una motocicleta con pedido de secuestro vigente fue recuperada en la ciudad de La Falda, luego de un control preventivo realizado por personal policial. El rodado era conducido por una adolescente de 17 años y no contaba con patente visible, lo que motivó la intervención de los efectivos.

El procedimiento tuvo lugar este jueves 26 de marzo, alrededor de las 13:30, en barrio San Jorge. En el marco de operativos de control de rutina, los uniformados interceptaron una motocicleta marca Honda Wave que circulaba sin dominio colocado.

Al verificar la numeración del motor a través del sistema policial, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del rodado y al traslado de la menor a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera habitual en la ciudad, con el objetivo de detectar irregularidades y prevenir delitos vinculados al uso de vehículos.