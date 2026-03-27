Robo en Villa María: tres detenidos tras allanamientos

Cinco allanamientos simultáneos en Río Tercero y Villa María terminaron con tres personas detenidas en el marco de una investigación por un robo ocurrido el 19 de marzo en barrio San Bautista.

Los procedimientos se realizaron en distintos barrios de Río Tercero —Sarmiento, Aeronáutico, Mañasco y Monte Grande— y en barrio Mariano Moreno de Villa María.

Como resultado, detuvieron a dos hombres de 42 y 51 años, señalados como presuntos autores del robo con arma, y a una mujer de 54 años por su presunta participación en el encubrimiento.

Durante los operativos se recuperó un automóvil Peugeot 208 que había sido sustraído en el hecho. También se incautaron celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, un Volkswagen Gol Trend y otros elementos vinculados a la causa.

En uno de los allanamientos realizados en Río Tercero se encontraron sustancias ilegales, lo que motivó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que confirmó la presencia de cocaína. A partir de ese hallazgo, uno de los detenidos quedó también a disposición de la fiscalía especializada en narcotráfico.