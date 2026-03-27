Se bajó un minuto y le robaron la camioneta con los tres chicos

Este mediodía, un hombre de 27 años fue detenido en barrio Villa 9 de Julio tras robar una camioneta en la zona norte de la ciudad de Córdoba en la que había tres niños en su interior.

Todo comenzó en barrio Cerro Norte, cuando un hombre de 32 años dejó su vehículo estacionado para ingresar a un local comercial sobre Donato Álvarez al 8900. En ese momento, otro hombre aprovechó la situación, subió a la camioneta y escapó con los menores dentro.

A los pocos metros, el conductor hizo bajar a los chicos, que no sufrieron heridas, y continuó la fuga.

Con los datos aportados, se montó un operativo cerrojo que permitió ubicar el utilitario en calle Rumiñahui al 7900. Finalmente, el hombre fue alcanzado en un descampado de la zona y reducido por los efectivos.

Además, le secuestraron un teléfono celular. El detenido quedó a disposición de la Justicia.