Se reavivó el incendio en el depósito de pinturas de Francisco Álvarez

El fuego en el depósito de pintura en Francisco Álvarez se reavivó y este viernes por la mañana debieron acudir al lugar más dotaciones de bomberos para contener las llamas. Los vecinos están preocupados ante el intenso humo negro que volvió a cubrir las casas

El voraz incendio se desató este jueves por la mañana en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, presuntamente por la chispa de una soldadura mientras empleados trabajaban en una de las zonas del depósito.

Después de la labor de cerca de 25 dotaciones de bomberos, se logró perimetrar el fuego para así evitar que se expanda a las viviendas. Hasta este viernes por la madrugada solo se observaba humo blanco de las pequeñas llamas que quedaban encendidas, pero de un momento a otro se propagó, lo que volvió a generar tensión en el lugar.

Aunque las autoridades explicaron que no es humo tóxico, se realizan evaluaciones de forma constante del aire en la zona debido a que dentro del depósito había material inflamable, ya que se acoplaban químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

Cómo fue el siniestro

Según informaron desde bomberos, una chispa de soldadura habría originado el fuego mientras unos trabajadores realizaban tareas en una parte nueva del galpón. La columna de humo negro, que se puede ver a varios kilómetros de distancia, puso en alerta a las autoridades, ya que el lugar funciona como centro de acopio de productos químicos, solventes y pinturas altamente tóxicos. Aunque no es una zona puramente residencial, se pidió evitar circular por las inmediaciones de la avenida San Martín, cerca del cruce con el ferrocarril Sarmiento.

Defensa Civil delimitó un perímetro de unos 300 metros alrededor del foco del incendio y comenzó a repartir barbijos tanto a los trabajadores de las fábricas linderas como a los vecinos que permanecen en las cercanías. En el lugar trabajan unas 25 dotaciones de bomberos que intentan controlar las llamas para que no afecten a otros predios, mientras se escuchan explosiones provenientes del interior del depósito.

Joel, un empleado de una empresa vecina, relató a los medios que vieron cómo saltó la chispa y los trabajadores no pudieron contener el inicio del fuego. Por su parte, Daiana Anadón, secretaria de Ambiente de Moreno, aclaró que el lugar es un depósito habilitado de acopio de material y no una planta de producción: “Tienen incluso un equipo antisiniestral y uno brigadista, pero lamentablemente son productos químicos que ante un incendio reaccionan así”, expresó la funcionaria.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, pero el operativo de seguridad se mantiene bajo alerta máxima por la volatilidad de los materiales involucrados. En la zona también trabajan médicos y ambulancias de forma preventiva, mientras que la fiscalía de turno de Moreno ya inició una investigación para determinar las responsabilidades del hecho. Este siniestro se produce apenas un día después del grave incendio en un depósito de garrafas en Merlo, que dejó a dos personas heridas de gravedad.

La empresa que sufrió este incendio cuenta con 45 años de trayectoria y, conforme a su presentación oficial, en 1988 inauguraron la sucursal Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde se brindan servicios dentro y fuera del Parque Industrial. Posteriormente abrieron el depósito de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados cubiertos, ubicada en Francisco Álvarez, en avenida San Martín 8902, entre las calles Falcon y Chilecito.