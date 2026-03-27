Terminó la búsqueda: apareció el hombre de 63 años desaparecido

Luego de horas de incertidumbre, apareció Alejandro Vega, el hombre de 63 años y ex tribuno de Villa Carlos Paz que era intensamente buscado desde el jueves.

Su familia confirmó en las últimas horas que fue encontrado y expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron con la difusión del caso en redes sociales y aportaron información.

Vega había sido visto por última vez en la ciudad de Córdoba, en la zona de ruta 20, barrio Güemes y el centro, lo que había generado preocupación y activado una campaña de búsqueda que se viralizó rápidamente.

Tras su aparición, allegados destacaron la importancia de la difusión y la solidaridad de la gente para lograr dar con su paradero.