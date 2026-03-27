Un camión volcó su acoplado cargado de cereal en Marcos Juárez

Anoche, cerca de las 23, un camión que transportaba cereal protagonizó un vuelco en el sector del acceso a la autopista y avenida Las Colonias, en Marcos Juárez.

El incidente se produjo cuando el acoplado del vehículo terminó volcado sobre la calzada, lo que generó una rápida intervención de los bomberos voluntarios de la ciudad.

En el lugar trabajaron cuatro unidades con un total de 20 efectivos, quienes se encargaron de asegurar la zona, controlar posibles riesgos y evitar que la situación derivara en mayores daños o complicaciones para la circulación.

De acuerdo a lo informado, no hubo personas heridas como consecuencia del hecho.