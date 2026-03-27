Viajaba oculto en el baúl de un auto y dijo que estaba durmiendo

Córdoba. En el marco de operativos de control vehicular, efectivos de la Policía Caminera hallaron ayer a un hombre oculto en el baúl de un automóvil.

El hecho ocurrió alrededor sobre la Ruta Provincial E-55, a la altura del kilómetro 4, en sentido hacia la capital provincial. Durante un control de tránsito, el personal policial detuvo la marcha de un automóvil Toyota de color blanco en el que se trasladaban varios hombres.

Al realizar una inspección más exhaustiva del vehículo, los agentes procedieron a abrir el baúl, donde constataron la presencia de un hombre oculto en su interior. Al ser detectado, el hombre aseguró que "estaba durmiendo".

Ante esta situación, se labró un acta de constatación por infracción al artículo 312 de la Ley Provincial 8560, que regula normas de tránsito.