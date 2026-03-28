Asistencia urgente tras el temporal en dos localidades

El Gobierno de Córdoba desplegó un operativo de asistencia en Colonia Marina y El Tío, en el departamento San Justo, tras el fuerte temporal que dejó calles inundadas, viviendas afectadas y evacuaciones preventivas.

En Colonia Marina, una de las localidades más golpeadas, se registraron al menos 10 viviendas con ingreso de agua, con niveles de entre 10 y 30 centímetros. También fue evacuado de manera preventiva un geriátrico, cuyos residentes fueron trasladados al club municipal. Además, dos personas se autoevacuaron y se brindó asistencia a una persona postrada.

Aunque las lluvias cesaron, el ingreso al pueblo sigue complicado por la presencia de agua sobre la calzada. Las autoridades recomendaron restringir la circulación a vehículos de emergencia para evitar que el oleaje agrave la situación dentro de las viviendas.

En el lugar trabajan equipos de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Policía y Recursos Hídricos, que realizan tareas de drenaje y relevamiento casa por casa para determinar daños y necesidades. También se evalúan posibles cortes preventivos de energía eléctrica.

Por su parte, en El Tío, donde cayeron cerca de 135 milímetros, al menos cinco viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua. No hubo evacuados, pero se dispuso el cierre de compuertas del canal y el corte del acceso a la bajada de la autovía como medidas preventivas.

Según informaron las autoridades, el nivel del agua comenzó a descender y no se registraron interrupciones en el servicio eléctrico. Mientras tanto, los equipos continúan desplegados en la zona con monitoreo permanente ante la evolución del fenómeno climático.