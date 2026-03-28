Buscaban a un hombre en Córdoba y lo hallaron muerto en el río

Un hombre de 48 años, que era intensamente buscado desde esta mañana, fue hallado sin vida en el río Suquía, en la zona de Villa Warcalde, en Córdoba capital.

La búsqueda se activó luego de que se reportara su desaparición en barrio Argüello. A partir de ese momento, se desplegó un operativo con participación de distintas áreas, entre ellas Canes, Investigaciones y DUAR, que realizaron rastrillajes en el sector.

Las tareas se concentraron en las inmediaciones del río, donde el hombre había tenido su último contacto. Tras varias horas de trabajo, el cuerpo fue localizado sumergido en el cauce, mediante maniobras subacuáticas.

Ahora se intenta determinar en qué circunstancias ocurrió el hecho.