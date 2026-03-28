Buscan una moto Royal Enfield robada en Carlos Paz

Una moto Royal Enfield fue robada durante la madrugada en Carlos Paz y sus dueños solicitan colaboración para poder recuperarla.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en calle El Prado, en la zona de Cerro Blanco, barrio Los Manantiales, donde personas desconocidas se llevaron el rodado.

Según indicaron, se trata de una motocicleta de marca Royal Enfield, y se difundieron imágenes para facilitar su identificación.

Quienes tengan información pueden comunicarse al número 3813263468. Se ofrece recompensa.