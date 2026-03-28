Capturaron una lampalagua de casi dos metros en una casa de Córdoba

Un sorpresivo hallazgo generó preocupación durante la madrugada en la ciudad de Córdoba, cuando una serpiente de gran tamaño apareció dentro de una vivienda y debió ser capturada por personal especializado.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.50, cuando efectivos de la Dirección Patrulla Rural acudieron a un domicilio de barrio Villa Rivadavia tras recibir el llamado de alerta del propietario de la casa, quien había advertido la presencia del reptil.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de una lampalagua de aproximadamente dos metros de longitud, considerada una de las serpientes de mayor tamaño que pueden encontrarse en la región.

Los efectivos procedieron a capturar al animal en un sector ubicado sobre avenida Ciudad de Valparaíso al 7600. El operativo se desarrolló sin inconvenientes y permitió asegurar al reptil sin que se registraran heridos ni daños.

Tras el procedimiento, la serpiente fue trasladada al Parque de la Biodiversidad de Córdoba, donde quedó alojada en el Centro de Rescate para su evaluación y resguardo, a disposición de la autoridad competente.