Carlos Paz: Vio por las cámaras a dos hombres robando su local y llamó a la Policía

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado tras ingresar a robar a un local comercial en el centro de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.44 en un comercio ubicado en la esquina de calle 9 de Julio y Martin Luther King, cuando la propietaria del negocio advirtió la presencia de dos individuos en el interior del local a través de las cámaras de seguridad y dio aviso a la Policía.

Con la colaboración del Centro de Monitoreo de Cámaras, personal del Comando de Acción Preventiva llegó al lugar y logró controlar la situación, procediendo a la aprehensión de dos hombres de 30 y 45 años.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron mercadería sustraída y dinero en efectivo. Ambos detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras avanzan las actuaciones correspondientes.