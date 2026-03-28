Cayó en una cascada y la evacuaron caminando dos kilómetros

Rescate en zona serrana
Cayó en una cascada y la evacuaron caminando dos kilómetrosLa mujer no podía moverse y fue trasladada durante dos kilómetros por un sendero complicado
Una mujer de 39 años fue rescatada este sábado en la zona de “La Cascada Escondida”, tras sufrir una caída que le provocó un fuerte golpe en la cadera y le impedía desplazarse.
El operativo fue llevado adelante por personal del DUAR Calamuchita junto a bomberos voluntarios, quienes llegaron hasta el lugar y brindaron asistencia en un sector de difícil acceso.
Debido a la lesión, la mujer no podía caminar, por lo que debió ser trasladada a pie durante aproximadamente dos kilómetros a través de terreno serrano y senderos irregulares.
Una vez fuera de la zona, fue derivada en ambulancia a un centro de salud para su atención médica.