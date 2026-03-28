Chocaron en avenida San Martín: dos heridos en Carlos Paz

Un choque entre una camioneta y una motocicleta dejó dos hombres heridos esta tarde en la intersección de San Martín y Resistencia, en barrio La Cuesta, en Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando una camioneta Mitsubishi conducida por una mujer de 54 años impactó con una moto 110cc en la que circulaban dos hombres de 31 años.

Como consecuencia, el conductor del rodado menor sufrió un traumatismo en una de sus piernas y fue trasladado al Hospital Sayago para su atención. Las circunstancias del hecho se investigan.