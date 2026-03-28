Controles en Punilla Norte con secuestros y personas detenidas

Un despliegue policial interfuerzas se desarrolló en las últimas horas sobre rutas, caminos rurales y zonas estratégicas del norte de Córdoba, con foco en tareas preventivas y control de circulación.

Los procedimientos se realizaron en los departamentos Punilla Norte y Río Seco, donde se instalaron puestos de control vehicular y se intensificaron los patrullajes en sectores rurales. Como resultado, varias personas fueron detenidas por infracciones vinculadas a la Ley de Estupefacientes.

Durante los operativos, además, se secuestraron sustancias ilegales, un automóvil y motocicletas, en el marco de inspecciones realizadas en distintos puntos del territorio.

En los controles participaron efectivos de las departamentales, el SEOM y la Patrulla Rural, con colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Senasa y guardaparques.