Controles en Punilla Norte con secuestros y personas detenidas

Despliegue interfuerzas en el norte cordobés
Controles en Punilla Norte con secuestros y personas detenidasControles simultáneos en Punilla Norte y Río Seco dejaron detenidos, droga y vehículos secuestrados
Un despliegue policial interfuerzas se desarrolló en las últimas horas sobre rutas, caminos rurales y zonas estratégicas del norte de Córdoba, con foco en tareas preventivas y control de circulación.
Los procedimientos se realizaron en los departamentos Punilla Norte y Río Seco, donde se instalaron puestos de control vehicular y se intensificaron los patrullajes en sectores rurales. Como resultado, varias personas fueron detenidas por infracciones vinculadas a la Ley de Estupefacientes.
Durante los operativos, además, se secuestraron sustancias ilegales, un automóvil y motocicletas, en el marco de inspecciones realizadas en distintos puntos del territorio.
En los controles participaron efectivos de las departamentales, el SEOM y la Patrulla Rural, con colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Senasa y guardaparques.