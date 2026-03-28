Detectan red de engaños armada desde una cárcel en Córdoba

En Bouwer, este viernes se desplegó un amplio operativo dentro del Complejo Carcelario Francisco Luchesse, donde se realizaron 57 allanamientos en el marco de una causa por estafas y amenazas.

El procedimiento se llevó adelante tras una investigación que detectó maniobras delictivas organizadas desde el interior del penal, principalmente a través del uso de teléfonos celulares.

Durante los operativos, se encontraron y retiraron varios dispositivos móviles, armas blancas de fabricación casera y otros elementos que ahora forman parte de la causa.

Según se pudo reconstruir, las estafas se concretaban mediante llamadas telefónicas realizadas desde las celdas, lo que abre interrogantes sobre los controles dentro del establecimiento.

La investigación sigue en curso para determinar el alcance de la red y la posible participación de más personas en el esquema.