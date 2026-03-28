Detienen a un hombre y una mujer por disturbios en San Roque

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este sábado tras protagonizar disturbios en la vía pública en la zona de San Roque.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.54 en el sector de la colectora de la Autovía Punilla, a la altura del boliche La Estación, donde personal policial intervino al advertir una situación de desorden en la vía pública.

De acuerdo a lo informado, un hombre de 32 años y una mujer de 27 se mostraron agresivos con los efectivos que intentaban restablecer la calma en el lugar y no acataron las órdenes impartidas.

Ante esta situación, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente mientras avanzan las actuaciones correspondientes.