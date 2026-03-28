Dos vidas se apagaron en Córdoba y el Parque quedó en silencio

Parque de la Biodiversidad
Dos vidas se apagaron en Córdoba y el Parque quedó en silencioMurieron la mona Lisa y el tigre Diego, dos animales históricos del ex zoológico que vivían en el predio reconvertido
Córdoba atraviesa un momento de despedida en el Parque de la Biodiversidad tras la muerte de la mona araña “Lisa” y el tigre de bengala “Diego”, dos animales que formaban parte del antiguo zoológico y que habían quedado bajo cuidado en el predio tras su transformación.
Lisa tenía 17 años y cursaba una enfermedad oncológica avanzada. Había llegado en 2009 desde Santa Fe y, por su estado de salud, no pudo ser trasladada junto a su compañero cuando comenzó la reconversión del espacio. En los últimos años fue asistida por el equipo veterinario debido a distintas afecciones, entre ellas problemas respiratorios y el avance del cáncer. Pese a los cuidados y tratamientos paliativos, falleció de manera repentina.
Diego, en tanto, tenía 21 años y era considerado un animal geronte. Había sido rescatado en 2010 de un circo donde vivía junto a otros tigres en condiciones precarias. Con la creación del Parque de la Biodiversidad pasó a un entorno más amplio, con seguimiento constante de veterinarios y especialistas.
En las últimas semanas, el tigre presentó complicaciones respiratorias que fueron tratadas por el equipo profesional. Sin embargo, sufrió una descompensación y murió.
Desde el Ente BioCórdoba indicaron que ambos animales recibieron atención permanente y que, debido a sus condiciones, no era posible su traslado a otros espacios, por lo que permanecieron bajo cuidado en el Parque hasta sus últimos días.