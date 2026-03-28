Dos vidas se apagaron en Córdoba y el Parque quedó en silencio

Córdoba atraviesa un momento de despedida en el Parque de la Biodiversidad tras la muerte de la mona araña “Lisa” y el tigre de bengala “Diego”, dos animales que formaban parte del antiguo zoológico y que habían quedado bajo cuidado en el predio tras su transformación.

Lisa tenía 17 años y cursaba una enfermedad oncológica avanzada. Había llegado en 2009 desde Santa Fe y, por su estado de salud, no pudo ser trasladada junto a su compañero cuando comenzó la reconversión del espacio. En los últimos años fue asistida por el equipo veterinario debido a distintas afecciones, entre ellas problemas respiratorios y el avance del cáncer. Pese a los cuidados y tratamientos paliativos, falleció de manera repentina.

Diego, en tanto, tenía 21 años y era considerado un animal geronte. Había sido rescatado en 2010 de un circo donde vivía junto a otros tigres en condiciones precarias. Con la creación del Parque de la Biodiversidad pasó a un entorno más amplio, con seguimiento constante de veterinarios y especialistas.

En las últimas semanas, el tigre presentó complicaciones respiratorias que fueron tratadas por el equipo profesional. Sin embargo, sufrió una descompensación y murió.

Desde el Ente BioCórdoba indicaron que ambos animales recibieron atención permanente y que, debido a sus condiciones, no era posible su traslado a otros espacios, por lo que permanecieron bajo cuidado en el Parque hasta sus últimos días.