Elevan a juicio oral el caso de la madre que asesinó a su hijo en Río Cuarto

Río Cuarto. La Justicia dio un paso decisivo en una de las causas más conmocionantes de los últimos tiempos en Río Cuarto: fue elevada a juicio oral la investigación por el asesinato de un adolescente de 14 años ocurrido el 6 de agosto de 2025.

Aquella noche, el horror sacudió a la ciudad cuando María Eugenia Juárez, de 47 años, atacó y mató de 12 puñaladas a su propio hijo dentro de la vivienda familiar, en un hecho que generó profunda conmoción social.

En las últimas horas, el expediente avanzó de manera clave luego de que un Juzgado de Control rechazara los planteos de la defensa de la acusada, que buscaban modificar su situación procesal y evitar la instancia de debate oral. Con esta resolución, el caso quedó formalmente encaminado hacia el juicio.

El fiscal de instrucción, Pablo Jávega, detalló que antes de alcanzar esta instancia se llevaron adelante numerosas medidas probatorias, tanto científicas como testimoniales. La investigación incluyó declaraciones de testigos, análisis de la historia clínica de la imputada y peritajes interdisciplinarios para reconstruir lo sucedido.

Uno de los aspectos centrales del proceso fue determinar la imputabilidad de Juárez. Según los informes periciales incorporados a la causa, la mujer comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones al momento del hecho, lo que resultó determinante para sostener la acusación.

De acuerdo al expediente, la víctima, identificada como Aarón Benjamín Alaniz, recibió 12 puñaladas en un ataque de extrema violencia. La confirmación de la imputabilidad debilita la estrategia de la defensa y expone a la acusada a la pena más severa prevista por la ley.

Actualmente, Juárez permanece detenida imputada por homicidio calificado agravado por el vínculo, una de las figuras más graves del Código Penal argentino. En caso de ser hallada culpable en el juicio oral, la única condena posible será la prisión perpetua.

La mujer se encuentra privada de su libertad desde la misma noche del crimen, en un caso que continúa generando fuerte impacto en la comunidad riocuartense.

