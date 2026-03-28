Hallaron una Honda Wave sustraída entre la maleza en Carlos Paz

Personal policial recuperó una motocicleta que había sido sustraída horas antes durante un operativo de rastrillaje realizado en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este sábado 28 de marzo, cuando efectivos del Comando de Acción Preventiva realizaban recorridos por distintos sectores de la ciudad.

En ese contexto, durante un rastrillaje en barrio Los Algarrobos, los uniformados encontraron entre la maleza una motocicleta Honda Wave de color rojo que había sido denunciada como sustraída horas antes.

Tras el hallazgo, el rodado fue secuestrado y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.