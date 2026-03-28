La Provincia invertirá millones para llevar gas a Capilla del Monte

El Gobierno de Córdoba financiará la extensión de la red de gas natural en Capilla del Monte, con una inversión de 325 millones de pesos que permitirá ejecutar 4.500 metros de obra y beneficiar de manera directa a 231 frentistas de barrio Argentino.

El acuerdo fue firmado entre el intendente Santiago Arenas y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y apunta a ampliar el acceso a un servicio básico en un sector de la ciudad que aún no cuenta con conexión domiciliaria.

Según se informó, la obra busca mejorar las condiciones de vida de los vecinos y fortalecer la infraestructura urbana en la localidad serrana.

Desde la Provincia indicaron que este tipo de inversiones se sostienen en un contexto económico complejo, donde los municipios enfrentan una caída en sus ingresos, lo que impacta en la ejecución de obras públicas.

En ese marco, el financiamiento provincial permite avanzar con proyectos vinculados a servicios esenciales, como el gas natural, considerado clave para el desarrollo urbano y la calidad de vida.