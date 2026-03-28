Llaryora se involucró y activó asistencia en zonas afectadas

El gobernador Martín Llaryora se comunicó con los intendentes de Colonia Marina, El Tío y La Francia para interiorizarse sobre la situación provocada por el temporal que afectó al este provincial y coordinar la asistencia en cada localidad.

Según se informó, por instrucción del mandatario, desde la madrugada el Gobierno de Córdoba mantiene un operativo activo en el departamento San Justo, con la participación de equipos de Recursos Hídricos, Defensa Civil, Policía de Córdoba y Bomberos Voluntarios.

Las tareas se concentran en las zonas más comprometidas, donde se realizan trabajos técnicos, operativos y de acompañamiento a los vecinos afectados por el ingreso de agua en viviendas y anegamientos en calles.

Además, el ministro Marcos Torres se dirige hacia las localidades alcanzadas por el temporal para reforzar la asistencia social y relevar la situación en territorio junto a los equipos provinciales.