Localidad de Córdoba quedó bajo el agua tras un temporal extremo

Un violento temporal azotó en las últimas horas a varias localidades del interior de Córdoba y dejó su impacto más crítico en Colonia Marina, donde se registraron cerca de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, provocando inundaciones generalizadas.

Las calles del pueblo quedaron completamente cubiertas de agua, convertidas en verdaderos ríos, mientras que numerosas viviendas fueron rodeadas por el avance del agua. También se reportaron árboles caídos y sectores intransitables.

El fenómeno obligó a desplegar un operativo de emergencia con bomberos voluntarios de distintas localidades y personal municipal, que trabajaron para asistir a las familias afectadas y evacuar a vecinos en las zonas más comprometidas.

En paralelo, el ingreso constante de agua desde los campos cercanos complicó las tareas de drenaje y mantiene la situación inestable, con preocupación por la evolución del nivel hídrico en las próximas horas.

En otras localidades también se registraron lluvias intensas: en Tío Pujio cayeron 151 milímetros, en La Francia 130 y en Las Varas 108, aunque el escenario más dramático se concentró en Colonia Marina.